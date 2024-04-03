Врач перечислила основные ошибки в борьбе с черными точками Врач Черныш: неправильное очищение является ошибкой в борьбе с черными точками

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Одними из основных ошибок в борьбе с черными точками являются неправильное очищение кожи лица и подбор неподходящих уходовых средств, предупредила врач-косметолог Екатерина Черныш. В беседе с Lenta.ru специалист отметила, что следует один-два раза в день умываться специальными очищающими средствами, чтобы избавиться от проблемы.

Если у пациента есть черные точки, то рекомендуется один-два раза в день умываться специальными очищающими средствами для жирной или комбинированной кожи. А один-два раза в неделю пользоваться гоммажем — мягким скрабом для удаления омертвевших клеток эпидермиса, — пояснила врач.

При черных точках не нужно использовать средства для сухой кожи. Они будут усиливать салоотделение и провоцировать образование новых воспалений. Большое количество разнообразных уходовых средств спровоцирует ухудшение состояния кожи. Черныш уточнила, что не стоит использовать спиртосодержащую косметику: она нарушит эпидермальный барьер и сделает кожу чувствительной. Кроме того, лучше не выдавливать черные точки самостоятельно.

Косметолог Кристина Малкина ранее рассказала, что усиленное механическое воздействие, попытки выдавить прыщи и бесконтрольное использование кислот являются основными ошибками при борьбе с акне. По ее словам, чистка не является способом лечения.