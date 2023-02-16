Врач перечислила опасные последствия от внутриканальных наушников Врач Паукова предупредила об образовании серных пробок из-за внутриканальных наушников

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Во время использования внутриканальных наушников растет вероятность образования серных пробок и возникновения тяжелых воспалений, предупредила врач-сурдолог и оториноларинголог Марина Паукова. Специалист отметила в беседе с «Газетой.Ru», что это связано с неприспособленностью уха к инородному предмету внутри.

Формирование серной пробки может случиться у любого человека в любой момент. Если образуется именно пробка из серы, это связано с нарушением функции самого секреторного аппарата или эпителия. <...> Установка инородного тела в слуховой проход, а именно это и происходит, когда мы используем внутриушный наушник, — пояснила врач.

Специалист уточнила, что в подвижной хрящевой части уха есть ворсинки, которые не дают сере попасть внутрь. При использовании наушников серные массы проходят глубже, в костную неподвижную часть. Инородное тело нарушает вентиляцию, увеличивается влажность и секреция серы, что и повышает риск возникновения серной пробки. По словам Пауковой, избавиться от нее можно только у врача.

Частота использования внутриканальных наушников индивидуальна. Паукова пояснила, что это зависит от процесса серообразования, который отличается у каждого человека, и от окружающей среды.

Если долго использовать наушники при смене давления, например, при взлете-посадке самолета, может случится даже баротравма, поскольку барабанная перепонка при перепаде давления не мобильна. <...> Длительное использование внутриушных наушников может привести к тяжелым воспалениям, нарушениям слуха, травмам барабанной перепонки, головокружениям и пролежням на стенке уха, — заключила специалист.

Лор Магомедали Минатуллаев ранее предупредил, что зуд, повышение температуры тела, головокружение и боль в ушах являются симптомами отита. Медик добавил, что недуг вызывают вирусные инфекции, травмы или грибковый воспалительный процесс.