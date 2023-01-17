Врач перечислила опасности Крещенских купаний Врач Кирюшина предупредила о холодовом шоке при окунании в ледяную воду на Крещение

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крещенские купания

Окунание в ледяную воду может вызвать холодовый шок, поскольку организм попадает в стрессовое физиологическое состояние, предостерегла врач-педиатр Екатерина Кирюшина. Специалист рассказала, что подготовленный человек может спокойно окунаться в ледяную воду, а неподготовленному такое действие может грозить болезнями и даже привести к смерти, пишут СМИ.

Что происходит с человеком во время погружения в ледяную воду? Первые секунды: холодовой шок. Организм реагирует резким спазмом сосудов, повышением давления и учащением дыхания. Первые две минуты: потеря контроля над дыханием. Дыхание может учащаться настолько, что вентиляция легких оказывается неэффективной, наступает удушье, — пояснила педиатр.

Окунание в ледяную воду может привести к аритмии и остановке сердца, предостерегла Кирюшина. После пяти минут наступает нарушение работы опорно-двигательного аппарата, снижается мышечная сила и работоспособность мышц. Через 10 минут человека может охватить стресс, уточнила специалист, и возникает отек легких, а после 15 минут в ледяной воде происходит потеря сознания.

Кирюшина также предостерегла родителей от окунания маленьких детей на Крещение. Она отметила, что для них купание еще опаснее, чем для взрослых. Специалист подчеркнула: дети не могут сами решить, хотят они рисковать здоровьем или нет, поэтому ответственность полностью лежит на родителях.

Даже сторонники «полезного» купания не рекомендуют окунать детей в прорубь: максимум обтереть и сразу же согревать. Мы не рекомендуем делать даже это: если вы имеете желание искупать ребенка в святой воде, вы вполне можете набрать ее в храме и сделать это дома, не подвергая детей риску, — предупредила Кирюшина.

Ранее врач-терапевт Филипп Кузьменко рассказал, что готовиться к Крещенским купаниям следует за несколько месяцев. Эксперт порекомендовал людям с проблемами со здоровьем воздержаться от этой процедуры.