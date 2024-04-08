Врач перечислила неожиданные продукты, улучшающие настроение Врач Тананакина: йогурт без добавок и кефир помогут улучшить настроение

Чтобы улучшить настроение, следует включить в рацион йогурты без добавок, кефир и квашеную капусту, посоветовала врач-эндокринолог Наталия Тананакина. В беседе с РИАМО специалист подчеркнула, что эти продукты также полезны для работы мозга и оптимизации работы кишечника благодаря содержанию пробиотиков.

Для улучшения настроения и работы мозга рекомендуется употреблять продукты с пробиотиками, такие как йогурт без добавок, кефир и квашеная капуста. Эти продукты помогают оптимизировать работу кишечника и улучшить настроение, — пояснила эндокринолог.

Присутствие живых микроорганизмов в продуктах помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника, что напрямую влияет на выработку серотонина. Тананакина также посоветовала добавить в рацион бананы: они поднимают настроение за счет содержания сахара, клетчатки и витамина B6. Этот фрукт способствует выработке нейромедиаторов, отвечающих за эмоциональное состояние.

Врач-кардиолог Герман Гандельман ранее рассказала, что хорошая шутка может не только поднять настроение, но и снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов. По его словам, частый смех полезен для профилактики инсульта. Врачи также отмечают, что смех помогает защитить организм и от других опасных заболеваний.