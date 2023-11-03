Врач перечислила болезни, признаком которых может быть ранняя седина Эндокринолог Сидоркина: ранняя седина может быть симптомом проблем с щитовидкой

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Седина, появившаяся в молодом возрасте, может оказаться симптомом гормональных заболеваний, а также проблем с ЖКТ, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Юлия Сидоркина. В частности, по ее словам, на выработку меланина, отвечающего за пигментацию волос, может негативно влиять нарушение функций щитовидной железы.

Как подчеркнула врач, причинами раннего поседения может быть также дисфункция гипофиза, аутоиммунные заболевания, нехватка в организме цинка, меди, железа, кальция, витаминов группы В (особенно витамина В12) и витамина D, а также беременность и лактация.

Кроме того, по словам эндокринолога, ранняя седина может появиться из-за стресса, когда резкий выброс в кровь гормонов кортизола и адреналина приводит к спазму сосудов, ухудшающему кровообращение и питание волосяных фолликулов.

Раннюю седину может спровоцировать и неблагоприятная экологическая обстановка. Например, длительное и интенсивное воздействие на организм электромагнитных волн или избыточное воздействие ультрафиолета. <...> Кроме того, на выработке меланина негативно сказывается недостаток белка. Он может возникать при соблюдении жестких диет, — добавила эксперт.

Одним из наиболее важных факторов в развитии седины является наследственная предрасположенность, рассказала медик. Ранняя седина у родителей (моложе 25-30 лет) с большой вероятностью будет проявляться и у детей. В таком случае ранняя седина считается вариантом нормы.

Ранее трихолог Анастасия Курская подтвердила, что раннее поседение у женщин происходит из-за злоупотребления диетами, частого окрашивания волос агрессивными средствами, а также на фоне беременности и лактации. Эксперт подчеркнула, что проблема также связана с нехваткой витаминов.