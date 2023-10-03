Врач перечислила болезни, от которых защитит отказ от мучного Врач Соломатина: отказ от мучного снизит риск развития гипертонии

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Отказ от мучного снизит риски развития многих заболеваний, среди которых сердечно-сосудистая недостаточность, гипертония, ожирение печени, диабет второго типа и дегенерация сетчатки глаз, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что стоит исключить изделия из муки высшего сорта для снижения веса и уровня холестерина в крови.

Отказ от изделий из муки высшего сорта — это профилактика сердечно-сосудистой недостаточности, гипертонии, повышения уровня холестерина в крови, набора веса, ожирения печени, диабета второго типа и развивающейся на его фоне дегенерации сетчатки глаз, — пояснила врач.

Мучное содержит большое количество сахара и быстрых углеводов. Это влияет на повышение уровня глюкозы в крови. Кроме того, углеводы откладываются в жир, из-за чего образовывается лишний вес. Из-за употребления изделий из муки высшего сорта формируется инсулинорезистентность, а позже и сахарный диабет, уточнила Соломатина.

Диетолог Марият Мухина ранее посоветовала употреблять сливочное масло при заболеваниях легких. По ее словам, этот продукт способен помогать вырабатывать сурфактант — вещество, которое необходимо для стабильной работы легких.