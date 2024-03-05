Врач перечислила болезни, о которых свидетельствует боль в пятках Врач Буданцева: боль в пятках может свидетельствовать о плоскостопии

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Боль в пятках может свидетельствовать о плоскостопии, поражении нерва и воспалении мягких тканей или кости, предупредила врач-педиатр Светлана Буданцева. В разговоре с LIFE.ru специалист уточнила, что при плоскостопии на пятку оказывается слишком большая опорная нагрузка, из-за чего также могут появляться ушибы.

Боль в пятке может возникнуть при плоскостопии, которое бывает разных видов. Тогда на пятку приходится слишком большая опорная нагрузка, а также чаще возникают ушибы мягких тканей. Стреляющая боль чаще всего связана с поражением нерва. При воспалении мягких тканей или кости возникает пульсирующая боль, которая сопровождается жжением в других местах, — пояснила врач.

Болевые ощущения могут сопровождать патологии сосудов, костей, связок и суставов, особенно в случае обострения из-за переутомления. Кроме того, резкая боль в пятках является признаком травм: переломов и растяжений. Буданцева добавила, что неприятные ощущения могут быть связаны с варикозной болезнью, воспалением сухожилий или мышц, артритами и артрозами. Если симптом сопровождается шелушением кожи, трофическими язвами и онемением конечностей, следует провериться на сахарный диабет.

Биотехнолог Хуршед Абдувосидов ранее предупредил, что кремы бесполезны при лечении варикозной болезни. Специалист подчеркнул, что при подозрении на варикоз необходимо обратиться за медицинской помощью, а не лечиться самостоятельно.