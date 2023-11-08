Врач перечислил симптомы, которые могут указывать на рак поджелудочной Врач Егиев: потеря аппетита может указывать на рак поджелудочной железы

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Потеря аппетита, расстройство пищеварения, изменение цвета мочи и желтуха, сопровождающаяся болью в правом подреберье, могут указывать на рак поджелудочной железы, предупредил врач-онколог Валерий Егиев. В разговоре с РИАМО специалист уточнил, что чаще всего на ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно, но именно в этот период лечение проходит легче и наиболее эффективно.

Чаще всего рак поджелудочной железы протекает бессимптомно, поэтому его сложно заподозрить на ранних стадиях, когда лечение проходит легче и наиболее эффективно. Кроме того, его можно спутать с заболеваниями желчного пузыря, язвой желудка и диабетом, — отметил врач.

Признаками рака поджелудочной железы также могут быть резкая потеря веса без видимых причин, слабость, общее недомогание и увеличение селезенки. Среди факторов риска развития заболевания онколог выделил наследственность, неправильное питание, чрезмерное употребление жирной пищи, колбасных изделий и алкоголя, возраст старше 60 лет, курение, острый или хронический панкреатит, болезни печени и лишний вес.

Онколог Евгений Черемушкин ранее рассказал, что покраснения и шелушения на коже могут быть первыми признаками онкологического заболевания. По его словам, рак кожи является одним из самых распространенных видов болезни.