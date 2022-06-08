Врач перечислил самые частые осложнения после коронавируса Врач Осипов назвал проблемы с сердцем наиболее частыми осложнениями после коронавируса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нарушения ритма сердца и тромбозы, а также другие проблемы с сердечно-сосудистой системой являются наиболее распространенными осложнениями после коронавируса, заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. Он также добавил, что нередко после COVID возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом, печенью и поджелудочной железой, пишет «Радио 1».

Это, как правило, нарушения сердечного ритма, тромбозы. Сейчас к нам поступают пациенты с инсультом, с острым инфарктом миокарда на фоне образовавшихся тромбов, и все они перенесли коронавирусную инфекцию. Также на фоне COVID-19 возникают заболевания желудочно-кишечного тракта, поражения печени, поджелудочной железы. Достаточно часто диагностируется сахарный диабет, — подчеркнул Осипов.

Среди других распространенных осложнений медик выделил «необъяснимые боли в суставах» и проблемы в работе нервной системы. К последним Осипов отнес психологические и когнитивные нарушения, нарушения памяти, плохой сон, головные боли, свидетельствующие о проблемах с сосудами в головном мозге.

Ранее специалисты из Уппсальского университета в Швеции открыли новый вид коронавируса. Они обнаружили его у мышей-полевок. Ученые не исключают, что он распространится и среди людей.