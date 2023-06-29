Врач перечислил полезные продукты для щитовидки Терапевт Кондрахин назвал морскую рыбу одним из полезных продуктов для щитовидной железы

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Морская рыба, печень трески, водоросли, моллюски, креветки, йодированная соль и фейхоа являются продуктами, полезными для щитовидной железы, перечислил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Он рассказал «Москве 24», что польза связана с содержанием в них йода, который необходим человеку для производства гормонов щитовидной железы.

В основном йод содержится в морской рыбе, водорослях, фейхоа, моллюсках, креветках и йодированной соли. Еще можно назвать печень трески — это один из самых богатых продуктов по содержанию йода, — подчеркнул специалист.

Кондрахин также отметил, что в небольшом количестве йод есть в щавеле, кефире и яйцах. По словам терапевта, получить передозировку этого микроэлемента, если потреблять его из продуктов, практически невозможно.

Он пояснил, что в них есть такое количество йода, который поддержит работу щитовидной железы. При этом, чтобы получить токсическую дозу, необходимо съесть несколько килограммов продукта, содержащих данный микроэлемент. Врач заключил, что это «вряд ли кому-то под силу».

Врач-онколог Максим Юдин ранее предупредил, что рак щитовидной железы отличается ранним метастазированием, поэтому первым признаком болезни может быть увеличение регионарных лимфатических узлов. Он отметил, что риску развития онкологии подвержены люди старше 40 лет.