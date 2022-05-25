Врач перечислил причины повышенного аппетита Врач Жито: аппетит вырастает из-за быстрых углеводов, дисбаланса гормонов, метаболического стресса и недостатка воды

Фото pixabay

Повышенный аппетит возникает из-за дисбаланса гормонов, злоупотребления быстрыми углеводами, метаболического стресса или недостатка воды, сообщил врач-терапевт, эндокринолог Алексей Жито «Москве 24». Быстрые углеводы провоцируют аппетит резким повышением уровня сахара, объяснил врач.

Сахар в крови резко возрастает. В результате на данный факт вырабатывается большое количество инсулина, и он резко обрушивает, снижает этот уровень сахара. В результате человек опять чувствует голод, — сказал Жито.

Он добавил, что недостаток воды способен увеличить аппетит из-за того, что люди путают жажду с чувством голода. Метаболический стресс же возникает у тех, кто резко бросил диету, и тоже ведёт к перееданию. Избежать его можно, если продолжать придерживаться диеты — пусть не строго, но долго.

Психолог Павел Жавнеров ранее посоветовал заедать стресс менее калорийными продуктами, чем обычно, чтобы не набирать вес во время тревоги. По его мнению, стоит добавить в свой рацион больше свежих овощей и медленных углеводов, а сладкое заменить на протеиновые батончики.

Он также добавил, что тревога и панические атаки по-разному влияют на пищевое поведение людей. Так, например, люди при сильном стрессе иногда и вовсе не хотят есть.