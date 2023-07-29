Врач перечислил последствия плавания после еды Гастроэнтеролог Вялов: плавание на полный желудок может вызвать изжогу и приступы аритмии

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Кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Сергей Вялов предостерег от плавания на полный желудок, поскольку это вредно для организма человека. В беседе с радио Sputnik он уточнил, что такое плавание может спровоцировать появление изжоги, а также приступа аритмии, спазма в бронхах и выплеска желудочного содержимого в бронхи.

Специалист объяснил, что после еды меняется кровенаполнение органов, в результате чего кровью в большей степени наполняется кишечник, а во время плавания напрягаются мышцы спины, брюшного пресса, а также задействованы межреберные мышцы, которые впоследствии не будут получать необходимого притока крови и вместе с ней и кислорода и питательных веществ.

Конечно, нельзя плавать после еды. Во время плавания напрягаются мышцы спины и брюшного пресса, активно используются межреберные мышцы, с помощью которых мы дышим. Между тем после еды у нас меняется кровенаполнение органов: когда мы плаваем, кровью должны в большей степени наполняться мышцы, но если мы только что поели, кровью в большей степени наполняется кишечник, — сказал Вялов.

Ранее кандидат медицинских наук Екатерина Морозова рассказал о рисках заразиться инфекционными заболеваниями или паразитами при купании в пресных водоемах. По ее словам, пресная вода является отличной средой для размножения возбудителей «зуда купальщиков», холеры и многих других болезней.

Купаться в пресных водоемах без последствий для здоровья необходимо в водоемах с проточной водой, а также ни в коем случае нельзя глотать воду. Кроме того, после купания важно принимать душ.