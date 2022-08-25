Врач перечислил первые признаки гипертонического криза Кардиолог Серебрянский: носовое кровотечение может быть симптомом гипертонического криза

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Тяжесть в голове, одышка, пелена перед глазами и носовое кровотечение являются первыми признаками гипертонического криза, который чаще всего развивается на фоне стресса, предупредил кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский. В беседе с «Москвой 24» он подчеркнул, что нельзя игнорировать это состояние, иначе все может закончиться летальным исходом.

Может быть одышка, тяжесть, дурнота в голове, пелена перед глазами. Может произойти носовое кровотечение, потому что если сосуды слабые, может произойти их разрыв. На фоне высокого давления может развиться отек легких с одышкой, кашлем, а также боли в сердце, перегрузка левого желудочка и левосердечная недостаточность, — отметил специалист.

Тем, у кого наблюдаются колебания артериального давления, необходимо иметь дома тонометр, посоветовал врач. Он особенно выделил, что если появляются симптомы гипертонического криза, не стоит заниматься самолечением, лучше вызвать скорую помощь. Игнорирование симптомов приводит к инсульту, инфаркту, отеку мозга или легких, а в худшем случае — к смерти, заключил Серебрянский.

Серебрянский ранее заявил, что головные боли, тяжесть в сердце, жажда, утомляемость являются признаками патологии — густой крови. Она может стать причиной развития таких заболеваний, как аритмия, стенокардия, а также гипертония. При подозрении на густую кровь стоит обратиться к врачу, который направит на общий анализ крови и гематокрит.