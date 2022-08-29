Врач перечислил опасные для детей виды мяса Токсиколог Кутушов: свинина и мясо гусей вредны для здоровья ребенка

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Баранина, жирная и жареная свинина, а также мясо гусей и уток опасны для здоровья ребенка, так как в них содержится большое количество тугоплавких жиров, предупредил врач-токсиколог Михаил Кутушов. В беседе с изданием «Слово и Дело» он добавил, что для детей также вредны сосиски, колбаса и сардельки, а полезнее всего свежие овощи и фрукты.

Для детей сосиски, колбаса, сардельки — вредная пища. Они переполнены консервантами, красителями, ректификаторами и так далее. Также детям не рекомендую давать баранину, жирную и жареную свинину, мясо гусей и уток — в них содержится большое количество тугоплавких жиров, — пояснил специалист.

Кутушов подчеркнул, что фастфуд и пережаренные продукты ни в коем случае нельзя включать в рацион не только детей, но и взрослых людей из-за огромного содержания токсичных веществ в них.

По словам врача, ребенку лучше готовить простую еду, богатую витаминами. Кроме того, в меню должны быть овощные салаты, каши и нежирное, не сильно жаренное мясо.

Педиатр Марьям Сайфулина ранее рассказала, с какого возраста детям можно давать грибы. Она отметила, что введение грибов в рацион ребенка зависит не только от возраста, но и от способа приготовления блюда, но лучше не кормить ими детей до двух лет. При этом лесные, а также все маринованные и соленые грибы можно есть строго с 10 лет.