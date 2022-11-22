Врач перечислил необходимые продукты для зимнего рациона Токсиколог Кутушов посоветовал зимой добавлять в рацион сливочное масло и жирную рыбу

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В холодное время года в рацион необходимо добавлять продукты с насыщенными животными жирами и витамином D, а также супы на мясном бульоне, рассказал «Слову и Делу» врач-токсиколог Михаил Кутушов. Помимо того, организм важно обеспечить источниками дополнительной энергии при помощи продуктов с высоким содержанием белков и жиров, таких как сливочное масло, сало, паштеты и жирная рыба, отметил эксперт. Зимой, по его словам, особенно полезно добавить в рацион печень трески, которая богата омегой-3, витамином D и обеспечивает согревание организма.

Один из популярных суперфудов — печень трески. Она богата витамином D, омегой-3, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой системы. Печень трески своими полезными свойствами очень близка рыбьему жиру. Она хорошо влияет на состояние сосудов и кровообращение, обеспечивая согревание, — пояснил Кутушов.

Врач отметил, что зимой организм человека испытывает сильную нехватку витамина D, поэтому важно потреблять его из различных продуктов, таких как сливочное масло, жирная рыба, грибы и корнеплоды (картофель, морковь, свекла). Также специалист посоветовал обратить внимание на цитрусовые фрукты, которые укрепляют иммунитет благодаря витамину С.

Иммунолог Елена Парецкая ранее посоветовала есть клюкву, клубнику, чернослив, креветки, треску, тунца, индейку, картофель с кожицей, белую фасоль и морскую капусту. По ее словам, перечисленные фрукты, мясо, ягоды и овощи помогут восполнить запасы йода в организме и укрепить иммунитет.