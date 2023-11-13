Врач перечислил наиболее опасные диеты Врач Гинзбург: диета Дюкана и голод — самые опасные виды похудения

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Безуглеводная диета Пьера Дюкана, а также «голодная» диета являются наиболее опасными для организма методиками снижения веса, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он призвал при любом похудении соблюдать меру и не уходить в крайности.

Так, по словам эксперта, диета Дюкана чревата недугами почек и желчного пузыря.

Она заключается почти в полном отказе от углеводов в рационе. Проще говоря, человек начинает питаться в большей степени мясом и потребляет только белки. Это может спровоцировать подагру, камни в желчном пузыре и почках из-за большой концентрации белка, — объяснил врач.

Диета с полным голоданием, по его словам, способствует возникновению анорексии или булимии, что впоследствии выливается в срывы и резкий набор веса. Также постоянные ограничения оборачиваются нарушением электролитного обмена и сосудистого тонуса, что может стать причиной остановки сердца. Кроме того, строгие диеты зачастую становятся причиной серьезных проблем с желудочно-кишечным трактом.

Во время похудения внутренние процессы пищеварения не прекращаются, соки продолжают выделяться <...>, а расщеплять там нечего, поэтому желудок начинает переваривать сам себя. Отсюда появляются риски образования язвенных болезней и гастрита, — рассказал диетолог.

Он добавил, что жесткое похудение повышает риски образования камней в почках и желчном пузыре, а также вызывает повышение уровня холестерина в крови.

Ранее врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что опасным показателем индекса массы тела является значение выше 30, он говорит о наличии ожирения. Специалист подчеркнула, что при нормальном весе индекс равен 18–25, при избыточном — 25–29,9, а при значениях выше 30 появляются риски развития различных заболеваний.