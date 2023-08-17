Врач перечислил характерные черты образа жизни долгожителей Гериатр Наумов рассказал о физической активности долгожителей в разных странах

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Образ жизни людей в странах, славящихся числом долгожителей, имеет ряд схожих черт, рассказал в беседе с Lenta.ru профессор кафедры болезней старения ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, гериатр Антон Наумов. По его словам, долгожители в таких регионах много двигаются, причем в рамках естественной повседневной активности.

Эксперт пояснил, что женщины на японском острове Окинава более 90 раз в день садятся и встают с пола, а мужчины на итальянской Сардинии ежедневно проходят от 30 до 35 км. Также, по словам Наумова, в вопросе долголетия важно разнообразное и умеренное питание с преобладанием растительной пищи. Долгожители при этом потребляют 1800-1900 ккал, что составляет 80% от того, что считается фундаментально необходимым.

Кроме того, специалист указал, что у людей, чья продолжительность жизни превышает 100 лет, чаще есть цель в жизни, интересный круг общения и тесные связи с семьей и близкими людьми.

В японском языке есть термин «икигай», он означает «смысл жизни» в прямом смысле слова. <...> Пожилой человек встает утром, и он знает, что ему нужно отвести внуков в школу, потом встретиться с друзьями, у него есть цели и задачи на день, месяц, год. Это серьезный фактор, влияющий на продолжительность жизни, — подчеркнул гериатр.

Ранее Наумов рассказал, что люди с высшим образованием дольше живут и легче переносят боль. По его словам, таковы данные научных исследований, проведенных специалистами в разное время.