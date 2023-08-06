Врач перечислил главные причины появления мешков под глазами Дерматолог: неправильное питание может привести к появлению мешков под глазами

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Мешки под глазами могут появляться по целому ряду причин, в числе которых неправильное питание, рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова в интервью радио Sputnik. По ее словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на характер рациона.

Все прекрасно знают, что соль задерживает жидкость в организме. Кроме того, поздние ужины, алкоголь или большое количество воды перед сном тоже могут вызвать отеки, — пояснила специалист.

Избыток простых углеводов, например из булок и сладкого, также задерживает жидкость в организме, что приводит к отекам, предупредила дерматолог. Избавиться от «временных» мешков под глазами поможет правильное питание и использование косметических средств с содержанием кофеина.

Однако причиной отека на глазах могут быть и определенные заболевания, например, щитовидной железы или почек. Если они не спадают в течение дня, то необходимо обратиться к врачу, предупредила Галлямова. При этом с некоторыми мешками под глазами может справиться только пластический хирург, так как их появление связано с анатомической особенностью.

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