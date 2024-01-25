Врач рассказал, что может вызвать старение головного мозга Невролог Комаров: коронавирус и вредные привычки вызывают ишемию мозга

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Коронавирус может вызывать хроническую ишемию головного мозга, заявил врач-невролог Александр Комаров «Вечерней Москве», комментируя заключение американских ученых о том, что вирус провоцирует преждевременное старение мозга. Он объяснил, что COVID-19 нарушает кровоснабжение.

COVID-19 нарушает кровоснабжение и действует на мозг как токсин или нейротропный яд. Поэтому вирус своим воздействием может повлиять на жизнедеятельность головного мозга по принципу ишемии, гипоксии и старения, — отметил Комаров.

Также на мозг влияет метаболический синдром, который возникает из-за лишнего веса, гормонального сбоя и снижения чувствительности тканей к инсулину, добавил врач. При этом он протекает бессимптомно. Кроме того, старение мозга вызывает регулярное употребление алкоголя или курение.

Если человек пьет алкоголь четыре раза в неделю, то его головной мозг за 20 лет будто проживает в два раза больше. Таким образом, мозг стареет на 20 лет быстрее, чем у обычного человека без вредных привычек, — продолжил Комаров.

Опасность представляет и сырое мясо, из-за которого можно заразиться прионной вирусной болезнью. Она провоцирует старение клеток головного мозга. Уже к 40 годам человек может превратиться в глубокого старика.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что развитие мелкой моторики и занятия спортом в молодости могут помочь снизить риск развития опасных заболеваний в старости. По ее словам, рукоделие, вязание и садоводство помогают создавать новые нейронные связи в головном мозге. Занятия спортом же полезны для поддержания умственных способностей.