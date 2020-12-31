Врач озвучил одно из последних желаний Джигарханяна перед смертью

https://static.news.ru/photo/e4c75326-4c14-11eb-9528-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Академик РАН Армаис Камалов, присматривавший за народным артистом Арменом Джигарханяном в своей университетской клинике при МГУ, рассказал о последних днях жизни актёра.

Это человек, который заслуживает уважения. Всё остальное — склоки. За несколько дней до своей смерти он попросил включить ему любимый фильм с его участием. Он хотел в последний раз посмотреть на себя со стороны, — цитирует KP.RU профессора.

Камалов назвал сплетнями то, что якобы за актёром никто не ухаживал, а в больницу он поступил в отвратительном моральном состоянии. По его словам, за Джигарханяном присматривали сразу несколько известных эндокринологов. Близкому другу артиста очень обидно, что сейчас вокруг личности актёра так много домыслов.

Ранее медсестра клиники, где умер артист, рассказала, что вторая жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова не приехала в больницу, узнав о смерти актёра. Женщина рассказала, что в день смерти в отделение приехала сиделка Джигарханяна. Её спросили, как себя чувствует его супруга. По словам сиделки, Татьяна Сергеевна только проснулась.

Другая медсестра, пожелавшая остаться неизвестной, сообщила, что артист поступил к больницу в запущенном состоянии и за ним, вероятно, никто не ухаживал. Джигарханян не понимал, где он находится, сколько сейчас времени, и не осознавал, что врачи хотят помочь ему. Медсестра уверяет, что последние полгода актёр провёл в «страшных муках», так как пролежни у него были «на спине и даже на пятках».

Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Его смерть не была скоропостижной. Состояние артиста значительно ухудшилось после дня рождения, писал NEWS.ru