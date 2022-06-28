Врач отметил двукратное увеличение количества инфарктов в жару Врач Осипов отметил двукратное увеличение количества инфарктов в жару в Московской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество инфарктов и инсультов в Московской области увеличилось вдвое во время жарких дней, сообщил врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов «Радио 1». Риски выросли, потому что из-за избыточного потоотделения кровь становится густой, объяснил он.

Жара опасна избыточным потоотделением. Жидкости меньше, кровь становится густой, а это предпосылка к возникновению инфаркта. Буквально за последнюю неделю мы видим повышение в два раза количества инсультов и инфарктов, — сказал Осипов.

Он добавил, что в больницу попадают не только пожилые люди, что является в том числе отголоском пандемии коронавируса, который приводит к повышенной свёртываемости крови.

Ранее Андрей Осипов рассказал, как помочь упавшему в обморок от жары. Пострадавшему человеку нужно в первую очередь вызвать скорую помощь, затем переместить в тень и понять, дышит ли он. Если человек не дышит и его сердце не бьётся, нужно делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, но больше ничего — чтобы не навредить.

В свою очередь терапевт Ольга Исаева заявила, что гипертоники находятся в особой группе риска летом, так как им опасно находиться на улице в жаркую погоду из-за повышенного риска инсульта и инфаркта. По её словам, это также может привести к изменениям в работе мозга и проблемам с кровообращением.