Врач, отказавшаяся скидываться на сиделку для военного, уехала из России

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Жительница Москвы, врач общей практики Екатерина Микрюкова, которая отказалась вносить деньги на сиделку для раненого бойца СВО, сообщила «Медиазоне» (СМИ внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов), что уехала из России из-за травли. Женщина рассказала, что после публикаций ее сообщений из домового чата в Сети, она и ее родные стали получать по 300-400 посланий в день с оскорблениями и угрозами смерти.

Начали писать в Telegram: «Ты тварь, гнида, подстилка хохляцкая». Ну и пошло-поехало, 300-400 сообщений в день, атаки спама в смс, автоматические звонки. Начали писать моим сестрам, папе — у меня во «ВКонтакте» все это открыто было. Не знаю, кто эти люди, — призналась Микрюкова.

Также она заявила, что ей пришлось уволиться по собственному желанию из «Лаборатории Гемотест» по причине многочисленных жалоб. Свое нынешнее местоположение врач раскрывать не стала.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что богатые люди и компании с высоким доходом должны делиться прибылью с военными, особенно с теми, кто сейчас находится в зоне СВО. Она отметила, что в случае ранения контрактник в отличие от мобилизованного получит всего 28 тысяч рублей. По ее словам, получающие 28 миллионов рублей должны поделиться «с родиной, со страной».