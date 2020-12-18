Врач опровергла снижение уровня антител к COVID при сдаче плазмы

https://static.news.ru/photo/a755de82-4141-11eb-beda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переболевшим коронавирусной инфекцией донорам плазмы не стоит опасаться, что при сдаче крови количество антител к заболеванию в их организме уменьшится. Об этом заявила главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Мы работаем с донорами антиковидной плазмы с 5 мая, и до сих пор с нами те доноры, которые начали сдавать плазму тогда, и до сих пор у них есть в крови эти антитела. С другой стороны, мы знаем случаи, когда переболевшие люди не сдавали ни кровь, ни плазму, и при этом количество антител у них уменьшается, — сказала специалист в интервью «Радио 1».

Аппалуп заметила, что очень многое зависит от индивидуальных особенностей организма, в том числе и длительность циркуляции антител в крови. Она подчеркнула, что за всё время работы с переболевшими коронавирусом ни разу не наблюдала снижения антител. По её словам, сдача крови вовсе не лишает организм защиты. Наоборот, отмечает Аппалуп, когда с кровью организм теряет часть антител, вырабатываются новые.

При этом врач призвала не утруждать себя донорством тех, кто переболел в тяжёлой форме. Также не стоит сдавать биоматериал лечившимся в стационаре с применением серьёзных медикаментов.

Для таких людей донорство — это лишняя нагрузка. И при освидетельствовании мы не допустим их, чтобы они не навредили себе. Но тех, кто перенёс коронавирус легко, через месяц после полного выздоровления мы ждём у нас на станции. Ограничения по возрасту — до 55 лет. А нижняя граница — 18 лет, — резюмировала врач.

Как ранее писал NEWS.ru, вслед за призывом властей к переболевшим людям сдавать плазму с антителами, к верующим с аналогичным пожеланием обратился патриарх Кирилл. Предстоятель благословил настоятелей столичных храмов обратиться с призывом к верующим, которые уже переболели коронавирусом, чтобы те стали донорами плазмы крови. По словам патриарха, переливание плазмы крови является одним из наиболее эффективных средств лечения людей, которые переносят COVID-19 в тяжёлой форме.