Врач опровергла мифы о продуктах, вызывающих прыщи Врач Константиновская: сахар и копчености сами по себе не вызывают прыщи

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Расхожее мнение о том, что сахар, копчености и молочные продукты способствуют появлению прыщей, не соответствует действительности, заявила в беседе с Lenta.ru врач-дерматокосметолог Екатерина Константиновская. По ее словам, они являются лишь провоцирующими факторами.

Эксперт объяснила, что при избыточном употреблении сладкого качество кожи действительно ухудшается из-за высокого уровня глюкозы в крови: повышается риск воспаления и избыточного образования кожного сала. При этом сами по себе сладости не являются причиной появления прыщей. То же самое касается и копченостей, которые можно употреблять в пищу в разумных количествах.

Что касается молочных продуктов, то содержащийся в них сывороточный белок и казеин могут увеличить выработку кожного сала, что приводит к закупорке фолликулов и протоков сальных желез с последующим воспалением.

Ранее врач-дерматовенеролог Наталья Козлова рассказала, что появление прыщей у подростков является следствием не только гормональной перестройки и некачественной гигиены, но и неправильного питания. По ее словам, ухудшать состояние кожи могут некоторые продукты, в частности молоко и белый хлеб.