Эндокринолог опровергла миф о пользе сетки из йода Врач Катхурия: сетка из йода не сможет восполнить дефицит вещества в организме

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Сетка из йода не способна восполнить дефицит данного вещества в организме, рассказала врач-эндокринолог Юлия Катхурия. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что миф об эффективности данного метода появился около 20–30 лет назад. При этом часть вещества действительно может всасываться в организм через сетку, но это навряд ли восполнит нехватку йода.

Конечно, при нанесении сетки из йода какое-то количество вещества всасывается. Но при нанесении йода на кожу невозможно рассчитать, сколько йода попадает в организм. Имеет значение и то, в каком виде будет йод, — пояснила врач.

По словам эндокринолога, на всасывание йода влияет площадь покрытия, температура воздуха и поверхности кожи. Врач уточнила, что все эти факторы сложно учесть. Вместо сетки специалист советует употреблять йодированную соль. Согласно суточной норме, следует употреблять около пяти граммов йодированной соли в день — тогда человек получит необходимые 200 мкг йода.

Многие также используют сетку из йода для лечения простудных заболеваний, при проблемах с сосудами и заболеваниях неврологического характера. Существует миф, что это позволяет очистить кровь, снизить отечность и воспаления, а также расширить сосуды. Катхурия предупредила, что эффективность данного метода и его полезные свойства не доказаны.

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