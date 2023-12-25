Врач опроверг миф о пользе аромата хвои для здоровья Врач Алентов: аромат хвои не принесет особой пользы для здоровья

Убеждение, что аромат хвои может быть полезен для здоровья, не более чем миф, заявил врач-терапевт Игорь Алентов. В разговоре с Lenta.ru специалист подчеркнул, что этот запах не несет особой ценности для организма. Наукой не доказано, что фитонциды, содержащиеся в хвое, оказывают антибактериальный эффект и успокаивающее воздействие. При этом терапевт уточнил, что живая ель также не представляет вреда для человека.

Аромат хвои не имеет особой ценности для здоровья. Если вы решили украсить дом к празднику живой елью, то не стоит ждать от нее особой пользы или вреда для здоровья, — пояснил врач.

Микроорганизмы и грибы, паразитирующие на хвойных деревьях, обитают в пределах лесной экосистемы. Опасаться их не стоит: они могут навредить только самим елям, уточнил Алентов. В некоторых случаях хвойные деревья могут вызывать аллергию, но такое происходит редко, добавил терапевт.

Телеведущая Елена Малышева ранее заявила, что игрушки из папье-маше являются лучшими украшениями для новогодней елки, так как они безопасны для детей. По ее словам, стеклянные игрушки также можно использовать для украшения елок, однако вешать их нужно как можно выше. При этом любые игрушки должны обладать сертификатами качества ЕАС, подтверждающими их безопасность.