Врач опроверг миф, что тромбоз чаще встречается у женщин Врач Ярахмедов: риск заработать тромбоз выше у курильщиков

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Многие считают, что тромбоз чаще образуется у женщин, однако это утверждение не соответствует действительности, подобной статистики нет, заявил в беседе с Lenta.ru сердечно-сосудистый хирург Тахир Ярахмедов. По его словам, риск заработать тромбоз выше у курильщиков и только у тех женщин, которые принимают гормональные контрацептивы.

Врач отметил, что тромбоз может развиться в вене и сосуде любой части тела, однако из-за физиологических особенностей оттока венозной крови тромбы, как правило, образуются именно в венах нижних конечностей.

В зоне риска находятся в первую очередь люди с густой и быстро свертывающейся кровью, — подчеркнул Ярахмедов.

Также к тромбозу ведет замедление скорости тока крови. Это происходит в длительных поездках и при неподвижности во время болезни, а также при проблемах с венозными клапанами. Хирург добавил, что спровоцировать образование тромбов способны жара и обезвоживание.

Тромбофилия может быть врожденной, однако, если у родителей, бабушек и дедушек случался тромбоз, это не означает, что заболевание перейдет и к наследникам. Хотя в данном случае вероятность подобного выше, чем у условно здорового человека, подчеркнул специалист.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что отечность ног, боли в голени и синюшность являются основными признаками тромбоза глубоких вен. Специалист уточнил, что такие симптомы обычно проявляются только на одной конечности. По словам врача, при подозрении на наличие тромбоза следует незамедлительно пройти медицинское обследование. Терапевт предупредил, что если тромб долетит до легких, то «можно умереть просто за секунду».