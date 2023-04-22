Врач назвал сроки восстановления Костомарова Врач Авербах заявил, что восстановление Костомарова займет от полугода до нескольких лет

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роман Костомаров

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову может потребоваться от полугода до нескольких лет для полного восстановления здоровья, заявил в беседе с Sport24 главный врач частной скорой помощи «Корис» в Санкт-Петербурге Лев Авербах. Он подчеркнул, что впереди у спортсмена длительный курс восстановления. Сначала его должны перевести из реанимации в палату, после этого начнется курс реабилитации.

То, что Роман идет на поправку, — это очень хорошо. Прямо скажем, шансов на благополучный исход были крайне малы по той информации, которую мы имели. Но расслабляться рано. Впереди большой курс восстановления. <...> Роман будет под наблюдением врачей минимум полгода, но, учитывая его осложнения, это может продлиться вплоть до нескольких лет. Ему будут проверять свертываемость крови, общие показатели, психическое здоровье и так далее, — сказал врач.

По его словам, перенесенные Костомаровым сепсис, тромбоз, пневмония и другие осложнения со временем могут вернуться. Авербах отметил, что организм спортсмена перенес глубочайший стресс и с ним может случиться все что угодно. Тем не менее он выразил надежду, что лечение Костомарова пройдет без последующих осложнений.

Костомаров попал в реанимацию с респираторной инфекцией в ночь на 10 января, фигурист находился в тяжелом состоянии из-за осложнений. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти.

17 апреля стало известно, что Костомарову сделают несколько операций перед протезированием, а после олимпийского чемпиона ждет реабилитация.