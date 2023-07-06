Врач оценила возможность вспышки холеры в Ростове-на-Дону Инфекционист Мескина рекомендовала соблюдать меры предосторожности, чтобы не заболеть холерой

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Риски заражения кишечной инфекцией увеличиваются, если проглотить холерный эмбрион, заявила NEWS.ru врач-инфекционист Елена Мескина. Комментируя информацию о кишечных бактериях, найденных в водоемах Ростовской области, она добавила, что нужно соблюдать все предписанные меры и введенные ограничения, чтобы не допустить вспышки холеры.

На самом деле холера по воздуху не летает и при контакте с водой не передается, холерный эмбрион нужно проглотить. Однако я сомневаюсь, что возможно отправиться плавать и при этом не проглотить ни капли воды. Таким образом, полностью согласна со всеми введенными ограничениями, их нужно соблюдать, — заявила Мескина.

По ее словам, жителям Ростовской области, где была обнаружена холероподобная микрофлора, не стоит наводить панику, так как это не говорит о заражении кишечной инфекции, однако повышает риски заболевания.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в нескольких водоемах Ростовской области нашли кишечные бактерии, способные вызвать холеру. Из-за этого в регионе ввели ограничение водопользования в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище. Жителям запретили купание, ловлю рыбы и использование воды для хозяйственных нужд.