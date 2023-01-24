Врач оценила пользу ванн с магнием для организма Эндокринолог Скорогудаева: ванны с магнием не помогут восполнить его дефицит в организме

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Соли для ванн с магнием вряд ли окажут заметный эффект на организм, поделилась мнением со «Словом и Делом» врач-эндокринолог Ирина Скорогудаева. По ее словам, для самой кожи такие процедуры были бы полезны, но она не пропускает микроэлементы в глубокие слои в большом количестве. Врач добавила, что организм в любом случае получит дозу магния благодаря ванне с солью, но дефицит это восполнить не поможет — для этого больше подойдут специальные препараты.

Говорить о том, что магний из соли даст эффект на организм в целом, — несколько сомнительно. Наша кожа не пропускает микроэлементы в глубокие слои в большом количестве. Если бы это было не так, то любой поход в ванну или купание в море заканчивался бы для нас переизбытком микроэлементов. Поэтому применение наружно не может восполнить то, что необходимо внутри, — подчеркнула Скорогудаева.

Врач добавила, что слишком часто принимать ванны с содержащей магний солью нельзя, так как это может нарушить нормальные биохимические реакции в организме.

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