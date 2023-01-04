Врач оценил возможность пандемии гриппа в России Эпидемиолог Гинцбург: в России невозможна пандемия гриппа B

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На смену гриппу A в России постепенно приходит грипп B, однако он не может вызвать пандемию в стране, заявил в беседе с ТАСС глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, это обычный грипп, который долгое время циркулировал в России. При этом он подчеркнул, что заболевание гриппом B может проходить очень тяжело.

На смену гриппу А приходит грипп В, он тоже очень тяжелый и не лучше гриппа А. Про А больше говорят, потому что он бывает пандемический. В не бывает пандемический, это фактически человеческий грипп, который у нас уже много лет циркулирует. <...> Сейчас его какое-то количество уже циркулирует, один другой вытесняет, — сказал Гинцбург.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в 2024 году вирус гриппа может принять пандемическую форму, как это было больше 10 лет назад. Эксперт отметил, что это может произойти осенью следующего года. Он при этом предположил, что вирус гриппа не будет более опасным, чем коронавирус, который останется на первом месте по смертности. Специалист также указал на то, что в следующем году у коронавируса может появиться более патогенный штамм.

Вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с NEWS.ru рассказал, что в период новогодних праздников и после них число новых случаев заболевания гриппом будет постепенно снижаться. По его словам, новогодние праздники создают естественный локдаун, когда традиционно уменьшается социальная активность, что приводит к снижению распространения гриппа.