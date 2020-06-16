Врач оценил влияние самоизоляции на рождаемость в России

https://static.news.ru/photo/52a5d268-b06c-11ea-9064-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самоизоляция из-за пандемии коронавируса должна оказать положительное влияние на демографическую ситуацию в России, считает руководитель роддома Центральной клинической больницы управделами президента Евгений Ананьев.

По его словам, сокращение рождаемости в стране не прогнозируется.

Воссоединение семей на такие долгие каникулы должно было пойти на пользу демографической ситуации, мы уже увидели этот тренд по увеличению запросов на прикрепление к женской консультации для ведения беременности, — рассказал он.

Ананьев отметил, что пессимистических настроений среди будущих мам и пациенткам по программе ЭКО и иным процедурам с применяем вспомогательных репродуктивных технологий не наблюдается.

Также, считает врач, улучшить демографическую ситуацию в стране поможет программа господдержки по стимуляции рождаемости. Он уточнил, что с 2020 года выплаты на первого ребёнка позволяют семьям не откладывать появление ребёнка на более поздний срок.

Надеемся, это скажется на снижении возрастной планки для первых родов, которая [наблюдается] в больших городах, — сообщил Ананьев.

Врач добавил, что в роддоме Центральной клинической больницы в последние годы первенец появлялся у пар, которым ближе к 30 годам, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, статистика продаж тестов на беременность, а также врачи-гинекологи указывают на снижение числа беременных россиянок. Всплеска рождаемости после карантина не будет, скорее планируется её спад. За первые 20 недель 2020 года в России на 7,7% упали продажи тестов на беременность. Эксперты DSM Group подсчитали объёмы реализации товаров за этот период времени и сравнили с показателями прошлого года.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Благодаря ей семьи, воспитывающие маленьких детей, получают возможность рассчитаться с частью долга за квартиру или дом, а также улучшить условия в уже имеющемся жилье.

Новый закон предоставил право на получение маткапитала семьям, в которых начиная с 1 января 2020 года родился либо был усыновлён первый ребёнок. Размер выплаты составит 466 617 рублей. В случае появления второго и последующего детей размер капитала увеличится на 150 тысяч — до 616 617 рублей.

Помимо этого, процедура оформления материнского капитала упрощена, срок его получения сокращён до пяти дней, а период, в течение которого семья сможет его получить, до десяти. В целом система выплат продлена до 31 декабря 2026 года. Сертификат на маткапитал можно будет получить уже при выписке из роддома.