Врач оценил вероятность скорой новой волны COVID-19
Инфекционист Вознесенский: рост COVID-19 из-за «омикрона» возможен в январе
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:51, 03 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что в январе в России вполне вероятен подъём заболеваемости коронавирусом из-за штамма «омикрон». Он допустил, что при этом возможно будет меньшее число тяжёлых случаев и госпитализаций, сообщает РИА Новости.
Подъём заболеваемости вполне вероятен, если штамм «омикрон» будет развиваться у нас, к примеру, так же, как в ЮАР или в Англии, но весь вопрос в том, будет ли этот подъём также коррелироваться, как мы сейчас видим корреляцию со свободными койками в стационарах, — отметил инфекционист.
Вознесенский напомнил, что максимальная летальность при COVID-19 фиксировалась из-за штамма «дельта».
Ранее стало известно, что количество заражений «омикрон»-штаммом в России гораздо выше официально зафиксированного числа и может значительно возрасти после новогодних каникул, заявил аналитик больших данных Александр Драган. По его словам, фиксировать «омикрон» в реальном времени пока не позволяют методы диагностики.