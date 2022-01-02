Врач оценил вероятность скорой новой волны COVID-19

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Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, как планируется поменять систему аттестации учителей. Внедрение новой системы предполагает, что в школе появятся учитель-методист и учитель-наставник в зависимости от категории, сообщают «Известия».

Это расширит возможности карьерного роста для учителей-предметников и будет способствовать развитию школьного наставничества, считает министр. Учителя-методисты будут разрабатывать и внедрять в школьную систему образования новые педагогические технологии, учебники, методические пособия....