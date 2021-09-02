Врач оценил вероятность появления эпидемии бубонной чумы в России

Появление в России эпидемии бубонной чумы маловероятно. Такое мнение в беседе с «360» высказал врач-эксперт Тимур Пестерев. Как напомнил специалист, это заболевание связано с употреблением в пищу заражённых сусликов, в нашей стране подобная практика не распространена.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о случаях заражения бубонной чумой в приграничных с Россией районах Монголии. Пестерев считает, что бояться этой болезни не стоит. Она хорошо поддаётся лечению антибиотиками, кроме того, в России работает противочумная служба, которая мониторит ситуацию в районах, расположенных рядом с эндемичными территориями.

По словам медика, разносчиками чумы являются грызуны и живущие на них паразиты — блохи. При этом заразившийся от животного человек может передать инфекцию другим людям. Чтобы не заразиться чумой, врач советует избегать контактов с дикими животными и не употреблять их в пищу.

Бубонная чума передаётся контактным путем. Если это лёгочная форма — то воздушно-капельным путём с мокротой, — пояснил эксперт.

Как сообщалось, последняя большая вспышка произошла в Монголии в 2020 году, когда супружеская пара съела суслика.

Чуму вызывает бактерия Yersinia pestis. Вплоть до конца XIX века чума практически не лечилась. В Средние века из-за неё умерли десятки миллионов человек. Основным признаком заболевания является бубон — увеличенный из-за воспаления лимфатический узел.