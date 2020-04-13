Врач оценил вероятность повторения в РФ итальянского сценария с COVID-19

https://static.news.ru/photo/5a3adfaa-7d9f-11ea-b3c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянского сценария развития эпидемии COVID-19 в России не будет, заявил теледоктор Александр Мясников.

У нас не итальянский сценарий. И не будет его, — подчеркнул главный врач городской клинической больницы № 71 в эфире Соловьёв Live.

По его словам, в московских больницах есть 100 тысяч коек для заражённых пациентов. Однако медучреждения не должны допустить перенасыщения. Они должны предоставлять качественные услуги больным.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что российская компания разработала препарат от коронавируса. Через 10-12 дней планируется начать его клинические испытания, писал NEWS.ru.