Врач оценил шансы Дроздова восстановиться после перелома ребер Врач Кондрахин: телеведущий Дроздов сможет восстановиться после перелома ребер при реабилитации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Благодаря хорошей реабилитации ученый и телеведущий Николай Дроздов сможет восстановиться после перелома ребер, считает врач-терапевт Андрей Кондрахин. Комментируя ситуацию «Пятому каналу», специалист пояснил, что лучше всего могут помочь специальные упражнения и дыхательная гимнастика.

В прежнее состояние он вернется, безусловно. Если у него какой-то дефект с костным образованием, у него могут сохраняться боль и неприятные ощущения при дыхании. Но при хорошей реабилитации все можно без проблем исправить, — уточнил терапевт.

По его словам, перелом ребер не может пройти бесследно, особенно в пожилом возрасте. Терапевт уточнил, что образование костной мозоли после травмы требует большого количества времени и сил. Кондрахин предупредил, что при переломе, из-за которого человеку тяжело дышать, или при проблемах в период восстановления пациенту необходимо проходить полноценную реабилитацию.

Телеведущий Николай Дроздов ранее заявил, что испытывает проблемы с дыханием после перелома нескольких ребер, который он получил в январе при падении. Он отметил, что все еще ходит с катетером, потому что одно из ребер пробило ему левое легкое. Дроздов добавил, что сейчас осваивает комплекс упражнений, который ему предложили медики.