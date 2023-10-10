Кардиолога удивили планы сократить расходы на борьбу с сердечными недугами Врач Юрий Конев назвал неправильным решение сократить расходы на кардиологию

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Сокращать расходы на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями неправильно, заявил в беседе с NEWS.ru врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев. Так он прокомментировал соответствующие изменения в проекте бюджета РФ на 2024–2026 годы. Конев напомнил, что данная категория болезней сегодня является основной причиной смертности в России.

Сердечно-сосудистые заболевания, несмотря на все вложения, занимают первое место среди причин смерти людей в современном мире. <...> Как-то это все неправильно. Потому что именно эти пациенты нуждаются в наблюдении регулярном, — пояснил Юрий Конев.

По его словам, созданная в России сеть кардиоцентров помогает хотя бы немного сократить смертность. В то же время мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний эффективными он не считает. Дело в том, что они не направлены на устранение первопричины, которой является атеросклероз, заметил врач.

Вопрос о том, приведет ли снижение расходов на здравоохранение к снижению смертности, Конев назвал сложным. Он указал на тот факт, что сокращение трат на медицину не всегда приводит к падению ее качества.

Снижение расходов не означает снижения качества оказания медицинской помощи. <...> Возможно, что применение российских методик, импортозамещение приведут к снижению стоимости медицинских работ, но не к снижению качества, — подытожил врач.

Ранее NEWS.ru ознакомился с законопроектом правительства РФ о бюджете на 2024–2026 годы. Из него следует, что в следующем году власти сократят на 12,7% расходы на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В частности, планируется урезать средства на оснащение оборудованием региональных кардиоцентров и первичных отделений сосудистой хирургии, а также на профилактику таких болезней у пациентов высокого риска, находящихся в диспансерах.

Также власти РФ будут выделять меньше денег на модернизацию поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в регионах, чем собирались. В 2026 году на модернизацию и вовсе не планируют тратить средства федерального бюджета.