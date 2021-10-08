Врач объяснила высокую смертность от COVID-19 в РФ

Преждевременный отказ россиян от соблюдения необходимых в условиях пандемии мер безопасности привёл к высокой смертности от коронавируса. Такое отношение россиян к COVID-19 объясняется тем, что они рано стали считать его «привычной» инфекцией, заявила в интервью радио Sputnik врач-терапевт, гендиректор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа.

Самое главное при любой такой инфекции — соблюдение эпидемиологических условий. В метро из двадцати человек только двое в масках, а остальные — нет. Это играет большую роль, и смертность растёт, — пояснила врач.

Она добавила, что россияне не хотят сокращать количество контактов, и это самое ужасное. Статистика могла быть «менее трагичной», если бы меры безопасности соблюдались тщательно, считает Лапа.

Ещё одной причиной возросшего числа летальных исходов она назвала обострение хронических заболеваний, к которому приводит заражение коронавирусом. Причём сейчас осложнения стали более тяжёлыми, чем прежде.

В целом последствий стало больше от COVID-19, и они более сложные. Например, очень сильно обостряются при COVID-19 и диабеты, и сосудистые проблемы, обостряются сложные аутоиммунные заболевания, по типу ревматоидного артрита, — подчеркнула Лапа.

Ранее стало известно, что в России 6 октября был обновлён антирекорд смертности за сутки. Умерли 929 заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 25 133 новых случая заражения. Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 662 560 случаев коронавируса, 212 625 человек умерли, выписались 6 778 900 человек.