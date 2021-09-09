Врач объяснила вред яичницы в школьном питании

Детское питание должно строиться по принципу щадящего и безопасного рациона, поэтому колбаса и яичница в школьных столовых запрещены. Об этом рассказала «Москве 24» врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Комментируя меню Роспотребнадзора для учебных заведений, она объяснила, с чем связан запрет на употребление ряда продуктов. В частности, ведомство запретило кормить школьников яичницей, колбасой, блинчиками с мясом и макаронами по-флотски.

По словам Кругловой, запреты связаны со сложностями соблюдения микробиологической безопасности при приготовлении данных продуктов.

Например, для приготовления блинчиков с мясом или макарон по-флотски мясо сначала отваривают, потом измельчают, далее оно не проходит никакой термической обработки. При приготовлении яичницы-глазуньи не обрабатывается желток, в связи с чем появляется риск того, что он будет заражён сальмонеллезом, пояснила диетолог.

Нет возможности данные продукты достаточным образом термически обработать, чтобы они стали безопасными для питания. При этом варëную колбасу и сосиски вполне в детских учреждениях используют, — отметила эксперт.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал список продуктов, которыми запрещается кормить учеников в школьных столовых. Под запрет в том числе попали газированные напитки, кумыс (кисломолочный напиток), энергетики, натуральный кофе, квас.

Как объяснили в ведомстве, яичница, фаршированные блинчики и макароны по-флотски с фаршем находятся под запретом в школах более 30 лет. Причина этого заключается в том, что в столовых не могут добиться необходимой термической обработки в соответствии с технологией приготовления.