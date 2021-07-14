Врач объяснила важность вакцинации детей от коронавируса

Врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова в беседе с «Радио 1» объяснила необходимость вакцинации детей от коронавируса.

По словам медика, дети хоть и болеют легко, но они являются активными переносчиками опасного заболевания. Нередки случаи, когда именно школьники приносят вирус в дом и заражают близких.

Белякова рассказала, что сейчас проводятся клинические испытания прививки от коронавируса для детей в возрасте от 12 лет и старше. Их вакцинация должна начаться до 20 сентября.

Это важно, потому что дети хоть и переносят эту инфекцию легко, но активно её распространяют. Мы часто наблюдаем ситуацию, когда сначала в семье заболевает ребёнок, а потом от него заражаются взрослые, — подчеркнула эксперт.

Ранее заведующая научно-исследовательским отделом вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Сусанна Харит опровергла утверждение, что дети переносят коронавирус легче, чем взрослые. По её словам, дети могут переносить COVID-19 незаметно, но через пару месяцев у них развиваются тяжёлые последствия, получившие название «детский мультисистeмный воспалительный синдром».