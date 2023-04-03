Врач объяснила, в каком случае пожилым следует отказаться от молока Диетолог Соломатина: пожилым не стоит пить молоко, если оно вызывает метеоризм или диарею

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Пожилым людям следует отказаться от молока, если его употребление вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как метеоризм или диарея, рассказала «Москве 24» диетолог Елена Соломатина. Она пояснила, что с возрастом может уменьшаться количество ферментов, необходимых для нормального усвоения этого продукта.

Бывает, что с возрастом, особенно у пожилых, которые долгое время не пили молоко, начинает уменьшаться количество ферментов и продукт перестает нормально усваиваться. Могут возникать разные неприятные явления: метеоризм, диарея. Тогда молоко пить не нужно, — предупредила Соломатина.

При этом врач отметила, что если употребление молока не вызывает отрицательных реакций организма, пожилым людям можно его пить. Она подчеркнула, что этот продукт важен для людей в возрасте, поскольку является источником кальция, белка и витаминов A, E, D, и В. Эксперт рассказала, что молоко обязательно должно присутствовать в рационе пожилых, поскольку поддерживает их когнитивные возможности.

Молоко — источник кальция и белка. В нем витамины A, E, D и группы B. Это костная ткань, иммунная и сердечно-сосудистая системы, энергия. Это и сумеречное зрение, и когнитивные возможности, и нормальное запоминание, что для пожилых очень важно, — заключила Соломатина.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что лучшим напитком для пожилых людей весной является отвар шиповника. Благодаря высокому содержанию витамина С он способствует укреплению сосудов и поддерживает иммунитет, что особенно важно в весенний период, когда активизируются вирусы и бактерии. Помимо того, шиповник полезен людям с повышенным давлением, отметила врач.