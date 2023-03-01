Врач объяснила, в каком случае нужно прервать пост Врач Романенко посоветовала прервать пост в случае ухудшения самочувствия

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В случае ухудшения самочувствия во время Великого поста следует его прекратить, посоветовала врач высшей категории Татьяна Романенко. В беседе с НСН специалист пояснила, что резкая смена рациона может навредить организму, поэтому следует заранее готовиться к тому, чтобы поститься.

Все в меру должно быть. Пост должен быть комфортным. Помимо моральных ограничений, безусловно, это воспитание воли, но если почувствовали себя плохо, появились отеки, одышка, давление, то нужно обратиться к врачу. Резкая смена рациона вредна для организма, потому к посту надо было готовиться заранее, — пояснила врач.

Романенко также посоветовала отказаться от соблюдения Великого поста нескольким категориям людей. По ее словам, в стадии острого заболевания человеку следует отказаться от ограничений в рационе и соблюдать рекомендации врачей. Кроме того, детям для роста организма необходимы белки и полноценное питание, поэтому для ребенка приемлемо устраивать постные дни. Специалист также предупредила беременных женщин о малокровии и дефиците железа, которые могут усугубиться во время поста. Ограничения в рационе могут оказаться опасны для пожилых людей старше 75 лет, так как у них может быть дефицит белка.

Пост предполагает большое количество углеводов в рационе. Людям страдающим ожирением, сахарным диабетом надо проконсультироваться с врачом, — уточнила врач.

Врач-диетолог Наталья Круглова ранее опровергла миф о похудении во время Великого поста. По словам специалиста, постящиеся наоборот могут набрать вес из-за большого количества углеводов в рационе.