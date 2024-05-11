Врач объяснила рост популяции клещей в Подмосковье Врач Шарапова: рост популяции клещей в Подмосковье связан с изменением климата

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Рост популяции клещей в Подмосковье в 2024 году может быть связан с изменением климата, увеличением числа мелких млекопитающих — переносчиков насекомых и появлением новых рекреационных зон, сообщила «Российской газете» главный врач клинической больницы им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова. По ее словам, мягкая зима и теплое лето создают благоприятные условия для размножения клещей. Кроме того, добавила медик, в Подмосковье стало больше зеленых зон — территорий, где обитают кровососущие.

Все факторы в совокупности могут привести к увеличению числа клещей и, как следствие — к повышенному риску передачи инфекционных заболеваний, — отметила Шарапова.

Она напомнила, что в Подмосковье пик активности клещей приходится на май-июнь и август-сентябрь. По ее словам, в эти месяцы важно быть особенно бдительными и предпринимать все необходимые меры предосторожности — использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами и штанами, а также регулярно осматривать тело после пребывания на природе.

Ранее главврач Химкинской больницы Владислав Мирзонов сообщил, что у клещей самыми агрессивными являются самки, способные преследовать человека в течение километра. По его словам, данные особи выдерживают без еды до трех зим. Мирзонов добавил, что самки клещей обладают тонким обонянием, чуя жертву издалека.

Медик напомнил, что парки, скверы, детские лагеря отдыха, отели и санатории в обязательном порядке обрабатываются от клещей, но «дикие зоны» у водоемов, а также СНТ, чаще всего, подобную процедуру не проходят. Мирзонов подчеркнул, что встретиться с самкой клеща можно, работая на даче или в лесу.