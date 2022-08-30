Врач объяснила причину тяги к фастфуду и сладкой газировке Врач Тараско: тяга к фастфуду связана с незакрытыми психологическими потребностями

Тяга к постоянному употреблению фастфуда и сладких газированных напитков чаще всего связана с незакрытыми психологическими и физическими потребностями, заявила врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско. В беседе с Lenta.ru она предупредила, что такая привычка на время заглушает истинные желания человека, но не решает первоначальную проблему.

По словам врача, лимонады содержат огромное количество сахара, поэтому регулярное их употребление может привести к развитию сахарного диабета второго типа, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. В чипсах содержится много вредных добавок и соли, злоупотребление которой сокращает продолжительность жизни.

Тараско подчеркнула, что привычка перекусывать или заменять полноценный прием пищи фастфудом ведет к тяге к соленому, поэтому лучше делать более основательные или полезные перекусы.

Для здорового взрослого человека достаточно перекусывать один-два раза в день, а не подъедать чипсы или сухарики в течение чуть ли не целого дня. В качестве здорового перекуса идеально подходит овощная нарезка, например морковь и сельдерей с горстью орехов <...> сушеные овощи, фрукты или порция ягод, — порекомендовала эндокринолог.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что легко и навсегда избавиться от желания есть фастфуд можно, только сформировав правильные пищевые привычки. Кроме того, учитывая, что вредная еда вызывает настоящую зависимость, необходимо найти ей замену, например, хобби или спорт, отметила специалист.