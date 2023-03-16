Врач объяснила пользу спорта при анемии Терапевт Кудрышова: умеренные физические нагрузки пойдут на пользу при анемии

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Умеренные физические нагрузки пойдут на пользу при железодефицитной анемии, рассказала «Москве 24» терапевт Елена Кудряшова. Она отметила, что занятия спортом повышают выработку белка трансферрина, который помогает доставлять ионы железа ко всем тканям и органам. Помимо того, физические нагрузки улучшают выработку эритроцитов и гемоглобина, образование которых нарушается при анемии.

После спорта лучше усваивается белок. Кроме того, благодаря нагрузкам увеличивается выработка трансферрина. Это белок, который отвечает за транспорт ионов железа и доставку его ко всем тканям и органам, — отметила Кудряшова.

Врач добавила, что тренировки у больных анемией не должны быть изнуряющими. Если в процессе занятий возникает головокружение и тошнота, необходимо снизить их интенсивность. Также эксперт предупредила, что повышенные физические нагрузки сами по себе могут стать причиной развития анемии, поэтому спортсменам следует проверять уровень железа в организме и поддерживать его.

Эндокринолог Анна Бартенева ранее рассказала, что одним из симптомов дефицита железа в организме является постоянное чувство усталости. Специалист объяснила, что на недостаток уровня железа также могут указывать снижение работоспособности, сухость кожи, выпадение и ломкость волос.