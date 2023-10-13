Врач объяснила, почему женщины страдают мигренью чаще мужчин Врач Бурдакова: женщины страдают мигренью чаще мужчин из-за гормонов

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Женщины страдают мигренью в три раза чаще мужчин, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-педиатр Виолетта Бурдакова. По ее словам, это связано с изменением гормонального фона на разных этапах овуляции, а также при беременности, в период менопаузы, при приеме оральных контрацептивов или при гормональной терапии.

Как отметила специалист, среди других причин возникновения мигрени могут быть погодные изменения, переутомление и стресс, а также тревожные или депрессивные расстройства. При этом мигрень может сопровождаться тошнотой, рвотой, повышенной чувствительностью к яркому свету или громким звукам.

Хронической можно считать мигрень, которая характеризуется головной болью, возникающей 15 и более раз в месяц. К основным факторам, приводящим к учащению приступов мигрени и способствующим хронизации процесса, относятся эмоциональный стресс, бесконтрольный прием обезболивающих препаратов, частое употребление напитков, содержащих кофеин, — крепкого чая, кофе, энергетиков, — добавила эксперт.

Врач признала, что на сегодняшний день не существует средства полного избавления от мигрени, однако верно подобранная медикаментозная терапия снизит частоту возникновения, длительность и тяжесть неприятных проявлений. Улучшить самочувствие помогут и регулярные занятия спортом, водные процедуры, прогулки на свежем воздухе, а также массаж воротниковой зоны и гимнастика для шеи, рассказала специалист.

Ранее врач-невролог Анна Гарманова объяснила, что причиной тяжелых приступов мигрени у женщин во время менструации является падение уровня гормона эстрогена. Медик отметила, что головные боли могут появляться как за несколько дней до менструации, так и во время нее.