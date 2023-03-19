Врач объяснила, почему весной обостряются все хронические заболевания Терапевт Попова объяснила весеннее обострение хронических болезней стрессом и нехваткой витаминов

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Стресс, ослабленный иммунитет, нехватка витаминов и изменение кислотности желудка становятся основными причинами обострения хронических заболеваний весной, рассказала в беседе с RT заместитель генерального директора по медицинской деятельности, главный врач «ИНВИТРО-Ставрополье» Елена Попова. По ее словам, попытки быстро сбросить лишние килограммы к лету, а также недостаточное потребление фруктов и овощей приводят к проблемам со здоровьем.

Врач отметила, что, как правило, в весенне-осенний период обостряются болезни желудочно-кишечного тракта, такие как хронические гастриты, энтериты, колиты, язвенная болезнь желудка и язва двенадцатиперстной кишки.

Это связано с характером питания: зимой и в начале весны в рационе меньше фруктов и овощей, поэтому весной нам может не хватать витаминов и элементов, необходимых для естественного обновления слизистой оболочки желудка. Некоторые люди начинают соблюдать строгие диеты, чтобы похудеть к лету, из-за чего еще больше снижается активность иммунной системы, возникает хронический стресс, — сказала Попова.

Она добавила, что вышеперечисленные факторы способствуют усилению выработки соляной кислоты в желудке, что повреждает его слизистую. Чтобы избежать проблем с органами ЖКТ, следует соблюдать щадящую диету, правильно питаться и постараться исключить продукты, повреждающие слизистую.

Терапевт также напомнила, что весной обостряются аллергии. По ее словам, это происходит не только на фоне активного цветения растений, но и из-за ослабленного иммунитета и гормональных сбоев. Попова рекомендовала пациентам, страдающим бронхиальной астмой, внимательнее отнестись к приему назначенных препаратов, а при появлении симптомов ухудшения дыхания не откладывать визит к лечащему врачу.

Ранее терапевт Ольга Александрова рассказала, что для поддержания своего здоровья весной нужно чаще гулять, соблюдать режим сна и отдыха, а также не злоупотреблять БАДами.