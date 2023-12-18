Врач объяснила, почему темнеет в глазах при резкой смене положения Врач Сурская: потемнение в глазах может возникнуть из-за переутомления

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Потемнение в глазах при резкой смене положения, в том числе, когда человек встает с кровати, может возникнуть из-за переутомления, предупредила врач-невролог Елена Сурская. В разговоре с aif.ru специалист пояснила, что столкнуться с этой проблемой также можно из-за длительного постельного режима и резких движений.

Как уточнила невролог, к потемнению в глазах приводит использование мочегонных, сосудорасширяющих препаратов, эндокринные и неврологические заболевания, снижение артериального давления, интоксикация и обезвоживание. Кроме того, иногда такое состояние может являться предшественников приступа некоторых болезней. Если потемнение не проходит в течение нескольких минут, важно незамедлительно обратиться к врачу.

Сурская советует при наличии данной проблемы больше отдыхать. Также важно выделить время для умеренных физических активностей, отказаться от вредных привычек, наладить питание и избегать стрессов. Помочь могут и прогулки на свежем воздухе.

Невролог Алексей Борисов ранее рассказал, что усталость после сна может свидетельствовать об астении в рамках депрессивного расстройства или о нарушениях работы щитовидной железы. По его словам, утренняя разбитость также может указывать на анемию.