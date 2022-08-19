Врач объяснила, почему нельзя жарить орехи Врач Королева: жареные орехи опасны для здоровья, потому что поддерживают воспалительные процессы в организме

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Любые жареные орехи опасны для здоровья, особенно если они были поджарены на масле, заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Такая термическая обработка будет поддерживать воспалительные процессы в организме, рассказала она в беседе с «Москвой 24».

Факторы окисления в составе будут поддерживать провоспалительные и воспалительные процессы в организме, — пояснила специалист.

Королева посоветовала заменить их на подсушенные орехи. При этом, чтобы получить максимальную пользу, их стоит замочить в воде комнатной температуры на несколько часов. Этот процесс позволит организму получить живые ферменты, с помощью которых жировая и белковая части орехов будут очень хорошо усваиваться.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина напомнила, что чрезмерное употребление в пищу такой популярной специи, как мускатный орех, может оказаться смертельно опасным для человеческого организма. По ее словам, мускатный орех безопасно использовать только в очень небольших количествах, буквально на «кончике ножа», чтобы придать блюду изысканный и пикантный вкус. Если увеличить дозировку этой специи, то появятся нарушения нервной системы, вплоть до галлюцинаций и летальных исходов.