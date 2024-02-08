Врач оценила идею запрета браков без справок от генетиков Врач Аттила: у генетически совместимой пары необязательно будут здоровые дети

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Предложение башкирских депутатов разрешать браки только при наличии справки о генетической совместимости партнеров несостоятельно, рассказала в беседе с «360» врач-гинеколог, специалист по репродукции и гинекологической эндокринологии Ольга Аттила. По ее словам, подобная справка не станет гарантией рождения здорового ребенка.

Как пояснила врач, проявление генетического заболевания во многом зависит не только от наследственности, но и от случая, и от окружающей среды, а также от образа жизни партнеров и общего состояния их здоровья. Медик напомнила, что многие пары не могут родить здоровых детей из-за дефицитных состояний или нарушений гормонального фона. Это приводит к возникновению во время беременности болезней, угрожающих полноценному развитию ребенка. Также специалист задалась вопросом о техническом воплощении инициативы.

Есть заболевания, передающиеся по наследству. Но их же не <...> тысяча, их гораздо больше. На что эти специалисты собрались тестировать пары, за чей счет? — задала вопрос гинеколог.

Она подчеркнула, что чаще всего генетические патологии выявляют на УЗИ в сроке 11-14 недель, и они не связаны с генетикой родителей. В таких случаях врачи предлагают прервать беременность.

Эксперт также напомнила о психологическом аспекте проблемы. Справка, в которой будет написано, что пара несовместима, и у нее может родиться больной ребенок, способна вызвать множество вопросов и повысит тревогу у женщины. В результате изначально здоровый ребенок может родиться преждевременно и с осложнениями.

Ранее председатель комитета Госсобрания Республики Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов предложил запретить молодым парам вступать в брак в случае их генетической несовместимости. По словам депутата, для этого ЗАГСы должны требовать соответствующие справки, без которых могли бы отказать в регистрации. Это, по мнению авторов инициативы, посодействует рождению здоровых детей.